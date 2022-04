Stand: 14.04.2022 07:50 Uhr Tribeca-Filmfestival startet mit Doku über Jennifer Lopez

Das New Yorker Tribeca-Filmfestival eröffnet in diesem Jahr mit der Weltpremiere von "Halftime", einer Doku über Jennifer Lopez. Die Netflix-Produktion von Regisseurin Amanda Micheli verfolgt den Aufstieg der Schauspielerin und Sängerin und gibt Einblick in das Privatleben der 52-Jährigen. Das Tribeca-Filmfestival findet in diesem Jahr vom 8. bis zum 19. Juni statt. Es war nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center am 11. September 2001 von Schauspieler Robert De Niro und der Produzentin Jane Rosenthal gegründet worden.