Trend-Instrument 2023: Das Keyboard ist zurück

Das Klavier ist seit Jahren mit Abstand das beliebteste Instrument in vielen Musikschulen. Gerade auch in der Hochphase der Pandemie mit Lockdown und Beschränkungen für viele Freizeitaktivitäten probierten sich viele zu Hause daran aus und kauften Tasteninstrumente, berichtet die SOMM - Society Of Music Merchants. Vor allem gefragt war bei den Facheinzelhändlern der kleine Bruder des Pianos: das Keyboard. Dessen Verkauf habe im Vergleich zu den Vorjahren geboomt, so SOMM-Geschäftsführer Daniel Knöll im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Das kleine, transportable Tasteninstrument ist im Vergleich zum Klavier günstig.