"Trembling Time": European Media Art Festival beginnt in Osnabrück

Erstmals nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie vor drei Jahren findet das European Media Art Festival in Osnabrück wieder komplett in Präsenz statt. "Wir wollen damit ein Zeichen setzen, dass Festivals vor Ort eine Plattform für einen Austausch mit Künstler*innen bieten, die so einmalig ist", sagte Festivalleiter Alfred Rotert. Die 36. Ausgabe der Film- und Medienkunstschau steht unter dem Titel "Trembling Time", also zitternde oder bebende Zeit. Zu sehen sind etwa mehr als 70 Filme sowie eine Ausstellung. Das Festival soll am Mittwochabend eröffnet werden.