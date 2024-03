Stand: 04.03.2024 07:45 Uhr Trauerfeier für Musikproduzent Frank Farian in Berlin

Dem verstorbenen Musikproduzenten Frank Farian wird am Montag bei einer Trauerfeier in Berlin gedacht. Der Musikproduzent war im Alter von 82 Jahren in seiner Wahlheimat Miami gestorben. Farian hatte seit den 1970er-Jahren Popmusik produziert - die Songs "Daddy Cool" oder "Rasputin" gelten als Klassiker. Er gründete weltweit erfolgreiche Gruppen wie Boney M. und Milli Vanilli. Nach den Worten der Frank Farian Foundation gebe die Trauerfeier seinen Weggefährten die Gelegenheit, sich von Farian zu verabschieden. Die Trauerfeier findet im Magazin der Heeresbäckerei im Berliner Stadtteil Kreuzberg statt. | Sendebezug: | 04.03.2024 06:30 | NDR Kultur