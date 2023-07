Stand: 24.07.2023 07:37 Uhr Trauerfeier für Jane Birkin in Paris

In Paris findet am Montag die Trauerfeier für die britisch-französische Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin statt. Zu der Zeremonie in der Kirche Saint-Roch sind nur Familienangehörige und Freunde zugelassen. Die Trauerfeier wird aber auf einer Großleinwand außerhalb der Kirche übertragen. Birkin war vor einer Woche leblos in ihrem Zuhause in Paris gefunden worden. Sie starb im Alter von 76 Jahren. Berühmt wurde sie unter anderem durch das Lied "Je t'aime ... moi non plus", das sie 1969 mit ihrem damaligen Lebensgefährten Serge Gainsbourg aufnahm. Sie wirkte auch in etwa 70 Filmen mit und arbeitete mit Regisseuren wie Jean-Luc Godard, James Ivory und Agnès Varda zusammen. | Sendebezug: | 24.07.2023 06:50 | NDR Kultur