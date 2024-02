Stand: 29.02.2024 07:29 Uhr Trauer um US-Komiker Richard Lewis

Der US-Komiker und Schauspieler Richard Lewis, der an der Seite von "Seinfeld"-Produzent Larry David in der Sitcom "Lass es, Larry!" mitspielte, ist tot. Er sei nach einem Herzinfarkt friedlich in seinem Haus in Los Angeles gestorben, teilte sein Sprecher mit. Lewis wurde 76 Jahre alt. Er hatte vergangenes Jahr mitgeteilt, dass er an Parkinson erkrankt sei. Lewis schaffte den Durchbruch in den USA in den 80er-Jahren als Stand-up-Comedian mit dem für ihn typisch bissigen und schwarzen Humor. Einem breiteren Publikum wurde er durch seine Rolle in "Robin Hood - Helden in Strumpfhosen" von Mel Brooks Anfang der 90er-Jahre als Prinz John bekannt. | Sendebezug: 29.02.2024 06:40 | NDR Kultur