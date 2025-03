Stand: 25.03.2025 11:50 Uhr Trauer um Schauspielerin Brigitte Peters

Brigitte Peters, langjährige Schauspielerin des Mecklenburgischen Staatstheaters, ist tot. Sie starb plötzlich in der Nacht zum Montag im Alter von 76 Jahren in Schwerin. Das bestätigte ihr Schauspielkollege Dirk Audehm dem NDR. Beide spielten noch gemeinsam am Sonnabend in Schwerin das Stück "Gretchen 89FF". Peters kam 1972 ans Mecklenburgische Staatstheater und stand dort bis 2014 als fest-engagierte Schauspielerin in rund 150 Rollen auf der Bühne. In den vergangenen Jahre war Peters in der freien Spielstätte "Werk 3" in Schwerin zu erleben. | Sendebezug: 25.03.2025 12:15 | NDR 1 Radio MV