Stand: 03.02.2024 08:08 Uhr Trauer um "Rocky"-Star: Schauspieler Weathers gestorben

Der US-Schauspieler Carl Weathers ist tot. Nach Angaben seiner Familie starb er im Alter von 76 Jahren bereits am Donnerstag in seinem Haus in Los Angeles "friedlich" im Schlaf. Als Boxer Apollo Creed war der Schauspieler an der Seite von Sylvester Stallone in vier "Rocky"-Filmen (1976 bis 1985) zu sehen. Mit Arnold Schwarzenegger drehte er 1987 den Action-Streifen "Predator". Vor seiner Schauspiel-Karriere war Weathers ein Profi-Football-Sportler. | Sendebezug: | 03.02.2024 08:10 | NDR Kultur