Stand: 03.03.2025 17:08 Uhr Trauer um Jack Vettriano

Der schottische Maler Jack Vettriano ist gestorben. Wie sein Sprecher Jack Freud mitteilte, wurde der 73-Jährige am Sonnabend tot in seiner Wohnung im südfranzösischen Nizza aufgefunden. Vettriano galt als erfolgreichster britischer Maler der Gegenwart. Sein bekanntestes Werk, "Der singende Butler", erzielte 2004 bei einer Auktion 744.000 Pfund (rund 900.000 Euro). Eine Neu-Interpretation des Bildes durch Streetart-Künstler Banksy könnte in dieser Woche in London für sechs Millionen Euro unter den Hammer kommen. | Sendebezug: 03.03.2025 18:30 | NDR Kultur