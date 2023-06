Stand: 14.06.2023 09:20 Uhr Karoline Herfurth bekommt den Ernst-Lubitsch-Preis

Filmemacherin Karoline Herfurth bekommt den diesjährigen Ernst-Lubitsch-Preis. Die 39-Jährige soll die Auszeichnung am Mittwochabend in Berlin in einem Kino am Kurfürstendamm entgegennehmen. Der Preis erinnert an den Regisseur Ernst Lubitsch (1892-1947), dessen Film "Ein himmlischer Sünder" an dem Abend gezeigt wird. Mit der Auszeichnung wird die beste komödiantische Leistung in einem deutschsprachigen Film gewürdigt. Herfurth wird für ihre Filme "Einfach mal was Schönes" und "Wunderschön"geehrt, bei denen sie Regie führte und mitspielte. | Sendebezug: | 14.06.2023 11:30 | NDR 2