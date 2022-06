Stand: 03.06.2022 09:28 Uhr Tourauftakt der Rolling Stones in Madrid

Die Rolling Stones sind nach fünf Jahren zurück auf der Bühne. Bevor sie in den kommenden Wochen auch in Deutschland auftreten, spielten sie zum Auftakt ihrer "Sixty"-Tournee gestern Abend in Madrid vor 53.000 Fans. Mit der Tour zelebriert die britische Band ihr 60-jähriges Bestehen. Auf dem zweistündigen, ausverkauften Konzert wurde außerdem der 75. Geburtstag von Gitarrist Ron Wood gefeiert. Das Konzert war das erste ohne den im letzten Jahr verstorbenen Stones-Schlagzeuger Charlie Watts.