Stand: 14.02.2023 08:00 Uhr Tote Hosen geben am 24. Februar Benefizkonzert für Erdbebenopfer

Die Toten Hosen wollen in Düsseldorf ein Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien geben. Das teilte die Band am Montag mit. Am 24. Februar werde die Band mit einem Konzert möglichst viel Geld für die Krisenregion sammeln, um die Folgen der Katastrophe zu lindern. Die Donots und Thees Uhlmann hätten ihre Unterstützung zugesagt. Die gesamten Einnahmen nach Abzug der Produktionskosten gingen an das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen und Medico International. Alle teilnehmenden Musiker verzichteten auf eine Gage. Die Stadt Düsseldorf habe die Halle für das Konzert kostenfrei zur Verfügung gestellt. Sendebezug: | 14.02.2023 07:55 | NDR 2