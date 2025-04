Stand: 02.04.2025 07:36 Uhr "Top Gun"-Star Val Kilmer im Alter von 65 Jahren gestorben

Val Kilmer spielte Batman in "Batman Forever" und Van Morrisson in "The Doors", besonders bekannt war er aus dem Actionthriller "Top Gun" als Gegenspieler Tom "Iceman" Kazansky von Tom Cruise in der Rolle des Maverick. Am Dienstag ist er in Los Angeles an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben, wie seine Tochter Mercedes Kilmer der "New York Times" zufolge mitteilte und die Agenturen AP und Reuters meldeten. 2014 war Kilmer an Kehlkopfkrebs erkrankt, galt später als geheilt. Sein erster Spielfilm war 1984 "Top Secret!" - in der Branche galt Kilmer als schwierig im Umgang. Er selbst sagte in einem Interview einmal dazu: "Ich bin anspruchsvoll, nicht fordernd - dafür entschuldige ich mich nicht". | Sendebezug: 02.04.2025 07:05 | NDR Info