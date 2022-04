Stand: 17.04.2022 07:49 Uhr Tom Schilling lebt seine Sehnsucht nach Gegenentwurf zu Spotify aus

Der Schauspieler Tom Schilling (40) will sich als Musiker den Regeln der Streamingdienste entziehen. Mit "Epithymia" (erscheint am 22. April) habe er unter dem Projektnamen Die Andere Seite ein Album gemacht, das düster und sperrig sei. Der Deutschen Presse-Agentur sagte er, dass er mit dem Werk seine Sehnsucht nach einem Gegenentwurf zu Spotify und Co. auslebe. "Kaum ein Lied ist unter vier Minuten lang", so Schilling. "Es gibt Storytelling. Ich nehme mir Zeit. Es gibt Lieder, die gar keinen Refrain haben." Dagegen verändere sich Musik durch Streamingdienste sehr in Richtung Eingängigkeit.