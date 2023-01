Stand: 23.01.2023 15:43 Uhr Tom Hanks für "Goldene Himbeere" in "Elvis" nominiert

Oscar-Preisträger Tom Hanks könnte im März mit Hollywoods Spottpreisen ausgezeichnet werden. Die Verleiher der "Goldene Himbeeren" oder "Razzies" gaben die Nominierungen für die nicht ganz ernstzunehmenden Preise am Montag bekannt. Hanks ist nominiert als "schlechtester Schauspieler" als Gepetto in Disney's "Pinocchio", für seine Nebenrolle als Musikmanager in dem Biopic "Elvis". Als "schlechteste Schauspielerinnen" sind ewa Bryce Dallas Howard ("Jurassic World: Ein neues Zeitalter") und Diane Keaton ("Mack & Rita") im Rennen.