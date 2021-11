Stand: 02.10.2015 10:00 Uhr "Es war eine Entdeckungsreise" von Doris Bandhold

Timo Großpietschs Dokumentarfilm STADT ist ein musikalischer Trip durch eine urbane Welt, eine visuelle Meditation über das Leben in der komplexen Funktionalität einer City. Vladyslav Sendecki hat den Soundtrack zu dieser Hommage an Hamburg geschrieben. Im Rahmen des Filmfest Hamburg wird der Film am 3. Oktober um 15 Uhr im Rolf-Liebermann-Studio des NDR gezeigt, die NDR Bigband spielt die Filmmusik dazu live. Doris Bandhold hat mit Timo Großpietsch und Vladyslav Sendecki über den Film und ihre gemeinsame Arbeit daran gesprochen.

Die Dreharbeiten für STADT zogen sich über eineinhalb Jahre hin. Standen die Drehorte von Anfang an fest oder entwickelte sich die Arbeit auch zu einer Entdeckungsreise durch Hamburg?

Timo Großpietsch: Es war auf jeden Fall eine Entdeckungsreise. Es gibt ein paar Orte, die für mich feststanden, aber man kann das Ganze gar nicht in einem Rutsch recherchieren. Ich bin mit der Kamera hingefahren, und entweder gab es etwas aufzunehmen oder eben auch nicht. Ich habe irgendwann aufgehört, die Drehorte zu zählen. Nach jedem Dreh habe ich das Material gleich in den nächsten zwei bis drei Tagen geschnitten, sodass ich sehen konnte, ob es überhaupt für den Film taugt und eine sinnvolle Szene ergibt.

Sie haben ganz außergewöhnliche Orte gefunden, wie das Kohlesilo am Kraftwerk Moorburg. Kannten Sie es schon vorher oder sind Sie durch Zufall darauf gestoßen?

Großpietsch: Ich kenne meine Stadt gut, aber in der Vorbereitung habe ich mich immer gefragt: Wo möchtest du noch einmal hingehen? Was kennst du noch nicht? Ich wollte Orte der Arbeit porträtieren und ein Kraftwerk ist dafür super. Das Kohlesilo war dann eine absolute Überraschung.

Sie haben bereits während des Drehs geschnitten. Hatten Sie dabei auch schon eine Vision, wie der gesamte Film werden soll?

Großpietsch: Ich hatte mir auf einem großen Blatt einen roten Faden aufgemalt. Ich wusste, ich brauche 24 Stunden - egal, wann ich anfange oder aufhöre. Und ich wusste, was ich zeigen wollte: Die Stadt wacht auf, geht arbeiten, die Stadt isst, sie macht Pause, sie geht tanzen, sie freut sich ... Ich hatte mir eine riesige Mindmap gemacht und wusste genau, welche Bereiche ich brauche und ich habe versucht, diese mit Orten und Geschichten zu füllen. Der erste Rohschnitt war dann trotzdem fast 120 Minuten lang und fast nicht rezipierbar. Das größte Problem war, es so zu reduzieren, dass es sinnhaft bleibt.

Sie sind für Buch, Regie, Kamera, Ton und Montage verantwortlich. Was ist der besondere Reiz daran, nahezu ohne Team zu drehen?

Großpietsch: Es gibt mir eine unfassbare Freiheit. Ich verursache fast keine Kosten, wenn ich mal einen Drehtag in den Sand setze. Dabei muss ich natürlich aufpassen, dass es nicht in Selbstausbeutung endet. Insgesamt weiß ich aber so genau, was ich will, und ich bin so ungeduldig und durchaus auch ein Kontrollfreak, dass ich am besten allein arbeite. So kann ich einfach losgehen, und plötzlich wird aus einem Recherchetag ein super Drehtag. Es ist ein absolut visueller Film. Ich konnte mich voll darauf konzentrieren, mit der Kamera Situationen zu beobachten und starke Geräusche aufzunehmen.

Finden Sie trotzdem einen Weg, einen Blick 'von außen' auf Ihren Film zu behalten?

Großpietsch: Ich verliere den Blick von außen komplett. Jedes Mal wieder. Da braucht man sich nichts vorzumachen. Für mich sind meine Redakteurin Barbara Denz und Olaf Jacobs (Hofrichter & Jacobs, Berlin), der die dramaturgische Beratung übernommen hat, extrem wichtig. Ich zeige ihnen hin und wieder Schnittfassungen, aber auch nicht zu häufig, weil sie sonst auch 'blind' werden. Ich habe es noch zwei, drei weiteren Leuten gezeigt, die ich inhaltlich sehr schätze und weiß, dass es mir auch nicht zu sehr weh tut, wenn sie mich kritisieren.

Das große Problem ist, sich von dem Erlebnis zu trennen, das ich vor Ort hatte. Man sitzt im Schnitt und hat diese ganzen Emotionen und Erinnerungen an den Ort, die die Zuschauer nicht haben können.

Sie arbeiten seit 2008 für die Dokumentarfilmabteilung des NDR und haben dort schon zahlreiche Filme realisiert. STADT ist Ihre erste experimentelle Arbeit. Wie kam dieses außergewöhnliche Projekt zustande?

Großpietsch: So eine Zusammenarbeit funktioniert natürlich nur, wenn man großes Vertrauen zueinander hat. Das lange, gute Verhältnis zwischen meiner Redakteurin Barbara Denz und mir hilft ungemein. Anfangs hat sie natürlich skeptisch reagiert. Ich glaube, Barbara schätzt, wie ich für etwas brenne und das freut mich natürlich. Von außen so ein Projekt mit der notwendigen Filmförderung und Partnern anzuschieben, wäre schwer. Man wartet ewig, bis man das Geld zusammen hat und wird ganz verrückt. Im NDR geht es vom Vorschlagen bis zum Machen relativ schnell.

Gibt es Vorbilder, die Sie zu STADT inspiriert haben?

Großpietsch: Dieser Film ist schon ewig in meinem Kopf. Als Filmstudent guckt man Ruttmanns "Berlin - Die Sinfonie der Großstadt" gefühlt tausend Mal. Der Film gehört zu den Standardwerken, so wie auch "Der Mann mit der Kamera" von Dsiga Wertow und "Metropolis" von Fritz Lang. Das ist alles Standardprogramm, aber die Filme gingen mir nie aus dem Kopf. Mich hat auch Thomas Schadts "Berlin: Sinfonie einer Großstadt", den er 2001 gedreht hat - mit dem Segen der Ruttmann-Witwe - sehr beeindruckt.

Was gab den Ausschlag für die Zusammenarbeit mit Vladyslav Sendecki?

Großpietsch: Mir war immer klar, dass ich Vladys Sound wollte, der eine ganz besondere Stimmung hat. Der Film ist - zärtlich formuliert - melancholisch und auch einsam, und das passt zu Vladys Arbeit. Er hat eine ganz eigene Sicht auf die Welt, die ich sehr interessant finde.

Sie haben schon während der Dreharbeiten mit der Vertonung begonnen. Wie kam es zu diesem ungewöhnlichen Ansatz?

Vladyslav Sendecki: Timo hatte schon bestimmte Sequenzen gefilmt und ich habe parallel meine Ideen gesammelt. Am Anfang war es das reine Chaos. Jeder hatte seine Vorstellungen. Er erzählte mir etwas, hat mir ein Stückchen gezeigt, dann kannte ich das Kolorit und die Energie und dann habe ich fünf oder zehn verschiedene Layouts gemacht, um seine Gedankenläufe umzusetzen. Es war ein sehr intensiver Arbeitsprozess, der durch viele Phasen gelaufen ist bis wir zu einem gemeinsamen Ergebnis kamen.

Der Soundtrack fasziniert durch seine Vielschichtigkeit: Die Musik ahmt auch Geräusche nach, und neben der NDR Bigband gibt es auch viel elektronische Musik. Wie kam diese Mischung zustande?

Sendecki: Ich mag es nicht, wenn in der Musik alles definiert ist. Dem Zuschauer muss seine eigene Wahrnehmung oder die Suche danach überlassen bleiben. Für mich war klar, dass, durch die kurzen Schnitte und die Vielfalt der Bilder, der Film nicht mit einer kleinen melodischen Komposition unterlegt werden konnte. Es gibt so viele Facetten, die ich auch sehr gerne in der Musik höre. Deshalb hat mich der Film unglaublich angesprochen. Ich habe natürlich ein paar Festlegungen gemacht, zum Beispiel steht die Bigband für das Menschliche. Aber hauptsächlich wollte ich den Kampf der verschiedenen Anschauungen, Gefühle und Stimmungen spürbar machen.

Ich finde den Film auch faszinierend, weil er immer weiter marschiert, immer neue Formen annimmt. Dafür habe ich eine Art Collage - eine mehrschichtige Komposition aus Geräuschen, elektronischen und akustischen Tönen - komponiert, um keine falsche Gemütlichkeit für den Zuschauer aufkommen zu lassen.

Großpietsch: Ich habe ursprünglich gedacht, dass eine Vertonung viel trivialer ist. Als ich dann merkte, wie Vlady arbeitet, habe ich verstanden, dass es um eine weitere Ebene geht. Zum Beispiel spielt die NDR Bigband zu technotanzenden Nachtschwärmern - also total konträr. Aber es gibt keine Regel, dass Musik und Bild immer konträr funktionieren, manchmal sind sie auch total harmonisch. Ich glaube, was den Film und auch die Musik auszeichnet ist, dass man ständig etwas Neues erlebt.

Sie haben schon für mehrere Dokumentarfilme die Musik komponiert. Was ist der besondere Reiz daran?

Sendecki: Vor allem der Kontakt mit den Menschen, die sie machen. Es ist immer eine Welt für sich. Die Dokumentaristen recherchieren richtig, es geht immer um wahres Leben, und derjenige, der das drehen will, muss sich in sein Thema reinbeißen. Und wenn ich die Möglichkeit bekomme, diese Arbeit zu begleiten und meinen Teil dazu beizutragen, ist das wunderschön.

Gibt es Pläne Eure Zusammenarbeit fortzuführen?

Großpietsch: Das große Ganze soll ein Dreiteiler werden. STADT, "Land", ... Der nächste Film "Land" ist schon beauftragt und wir werden dafür einiges optimieren. Der Film soll in die Familie passen, aber auch ganz anders werden. Landleben - vom Schützenfest bis zur Massentierhaltung. Musikalisch wollen wir noch freier in der Wahl der Instrumente werden und vielleicht noch andere Orchesterparts nutzen. Und vor allem werde ich beim nächsten Film immer schon ganze Filmteile schneiden und sie dann erst Vlady zeigen.

Das Interview ist anlässlich der Premiere des Dokumentarfilms im Oktober 2015 entstanden.

