Stand: 11.02.2023 07:33 Uhr "Tim und Struppi"-Zeichnung von Hergé für Rekordsumme versteigert

Bei der Versteigerung einer Zeichnung des Comic-Zeichners Hergé ist am Freitag in Paris die Rekordsumme von rund 2,16 Millionen Euro erzielt worden. Das Titelblatt für den Comic "Tim und Struppi in Amerika" habe damit einen "Weltrekord für eine Originalzeichnung von Hergé in Schwarz-Weiß" erzielt, erklärte das Auktionshaus Artcurial. Die Zeichnung gilt aufgrund ihrer ungewöhnlich großen Maße von 52,3 mal 36 Zentimetern als besonders wertvoll. Der Verkäufer wollte anonym bleiben. Das Auktionshaus gab lediglich an, dass es sich um einen belgischen Sammler handelte.

