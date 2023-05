Stand: 10.05.2023 11:25 Uhr Tim Burton plant "Beetlejuice"-Fortsetzung mit Jenna Ortega

US-Regisseur Tim Burton plant Teil zwei seines Klassikers "Beetlejuice". Das Studio Warner Bros. wolle den Film im Herbst 2024 ins Kino bringen, berichteten die Filmportale "Variety" und "Hollywood Reporter" am Dienstag. Die Original-Geisterkomödie mit Alec Baldwin, Winona Ryder, Michael Keaton und Geena Davis drehte sich um ein gestorbenes Ehepaar, das in seiner Villa verweilen möchte. Zum Cast sollen erneute Keaton und Ryder gehören, neu hinzu kommen Jenna Ortega ("Wednesday") und Justin Theroux. Die Dreharbeiten sollen in Kürze in London beginnen.

| Sendebezug: | 10.05.2023 16:30 | NDR 2