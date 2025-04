Stand: 13.04.2025 14:27 Uhr Till Lindemann gewinnt Rechtsstreit gegen seinen Verlag

Till Lindemann, Sänger der Band Rammstein und Buchautor, hat einen Rechtsstreit gegen seinen Verlag Kiepenheuer & Witsch gewonnen. Wie die Frankfurter Allgemeine berichtete, bestünden nach Auffassung des Kölner Landgerichts die Verträge zwischen dem Sänger und KiWi weiterhin. Der Verlag hatte im Juni 2023 die Zusammenarbeit mit Lindemann beendet. Laut einer Erklärung von KiWi überschreitet Lindemann in einem Video "für uns unverrückbare Grenzen im Umgang mit Frauen", indem er sein Buch "In stillen Nächten" in einem Porno als Requisit verwendet habe. Die künstlerische Ausdrucksweise von Lindemann sei dem Verlag bekannt gewesen und rechtfertige deshalb keine Vertragskündigung, urteilte jetzt das Gericht. Lindemann war aufgrund von Vorwürfen und Diskussionen in die Kritik geraten - es ging um den Umgang mit weiblichen Fans bei Rammstein-Aftershow-Partys.| Sendebezug: 13.04.2025 12:30 | NDR Kultur