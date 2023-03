Stand: 28.03.2023 18:00 Uhr Ticketverkauf für Lange Nacht der Museen in Hamburg gestartet

Unter dem Motto "Wir bleiben wach!" findet am 24. April die 20. Lange Nacht der Museen in Hamburg statt. Von 18 bis 1 Uhr öffnen 50 Museen ihre Türen und bieten ein Sonderprogramm mit 550 Veranstaltungen, wie der Museumsdienst Hamburg mitteilte. Tickets für das Event seien ab sofort erhältlich. Das Programm reiche von Zaubertricks über eine interaktive Reise zu Tieren im Museum der Natur bis zum Pubquiz in der Kunsthalle. Das Ticket berechtigt zur Nutzung des hvv. Es gibt es ein Busshuttle zu Museen, die mit dem hvv schwer erreichbar sind.