Stand: 12.02.2024 10:25 Uhr Ticketverkauf für Berlinale gestartet

Filmfans können von heute an Tickets für die Berlinale kaufen. Der Vorverkauf startete um 10 Uhr online. Die Karten für die Vorstellungen kosten regulär 15 Euro. Im Berlinale Palast am Potsdamer Platz und bei Special Gala-Premieren in der Verti Music Hall liegen sie bei 18 Euro. Erhältlich sind die Tickets immer drei Tage im Voraus. Die Berlinale wird am Donnerstag eröffnet. Sie zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. | Sendebezug: 12.02.2024 09:40 | NDR Kultur