Stand: 24.08.2023 11:31 Uhr Thüringer Künstler Gerd Mackensen mit 73 Jahren gestorben

Der Thüringer Künstler Gerd Mackensen ist tot. Er sei im Alter von 73 Jahren am Sonntag plötzlich gestorben, sagte eine Sprecherin der Stadt Sondershausen, wo er zuletzt lebte, am Donnerstag. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" über seinen Tod berichtet. Erst im Januar endete eine Ausstellung mit seinen Malereien im Landtag. "Gerd Mackensen prägt die Gegenwartskunst in Thüringen und darüber hinaus", hatte Landtagspräsidentin Birgit Pommer gesagt. Der in Nordhausen geborene Künstler zog zum Studium der Bildenden Künste nach Dresden, kehrte später nach Thüringen zurück.