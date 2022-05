Stand: 02.05.2022 07:29 Uhr Thüringer Bachwochen verzeichnen knapp 14.000 Besucher*innen

Knapp 14.000 Besucherinnen und Besucher sind in den vergangenen drei Wochen bei den Thüringer Bachwochen gezählt worden. Zum Abschluss des Festivals am Sonntag erklärte Leiter Christoph Drescher in Erfurt, zwar sei mit insgesamt 13.800 Besuchern bei 47 Veranstaltungen das selbstgesteckte Ziel nicht ganz erreicht worden: "Wir sind aber sehr zufrieden, wieder Teil der bundesweiten Festivalkultur zu sein, die es nach der Pandemie noch schwer hat." Die diesjährigen Bachwochen standen seit dem 8. April unter dem Motto "Die Welt übersetzen."