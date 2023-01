Stand: 17.01.2023 07:22 Uhr Thriller "In der Nacht des 12." gewinnt französischen "Prix Lumière"

Der Thriller "In der Nacht des 12." hat den französischen "Prix Lumière" als bester Film gewonnen. Der Film des in Deutschland geborenen französischen Regisseurs Dominik Moll und dessen Kollegen Gilles Marchand erzählt die Geschichte eines ungelösten Verbrechens an einer lebendig angezündeten Frau und wurde in Tahiti gedreht. Das Duo erhielt am Montagabend in Paris auch den Preis für das beste Drehbuch. Der Film soll am 2. Februar in Deutschland anlaufen. Die Prix Lumières werden seit 1995 von der Auslandspresse in Frankreich vergeben und entsprechen den Golden Globes in den USA. | Sendebezug: | 17.01.2023 11:20 | NDR Kultur