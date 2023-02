Stand: 01.02.2023 08:00 Uhr Thomas Müller neuer Chef der Luther-Museen in Sachsen-Anhalt

Thomas T. Müller ist seit Mittwoch neuer Direktor und Vorstand der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Er hat die Nachfolge von Stefan Rhein übernommen, der zum 31. Januar in den Ruhestand gegangen ist. Müller wurde von Kulturminister Rainer Robra als fachlich versierter Reformationsspezialist gewürdigt. Er wurde 1974 im thüringischen Eichsfeld geboren, wie die Stiftung mitteilte. Müller studierte demnach in Göttingen, Erfurt und Potsdam Mittlere und Neuere Geschichte, Ur- und Frühgeschichte, Kunstgeschichte und Archivwissenschaften. | Sendebezug: | 01.02.23 18:30 | NDR 1 Radio MV