Stand: 08.08.2023 11:34 Uhr Thomas Gottschalk macht endgültig bei "Wetten, dass..?" Schluss

Thomas Gottschalk will endgültig als Moderator der ZDF-Show "Wetten, dass..?" aufhören. Die nächste Ausgabe am 25. November werde für Gottschalk die letzte sein, teilte das ZDF am Montagabend in Mainz mit. Er danke dem Publikum, dass es ihn treu durch ein Leben als Showmaster begleitet habe. "Es ist jedoch nicht mein Abschied vom Fernsehen", sagte Gottschalk. Das ZDF erklärte, "zu gegebener Zeit" zu entscheiden, wie es mit "Wetten, dass..?" ohne Gottschalk weitergehe. Bei der bevorstehenden letzten Show in Offenburg will Gottschalk der "Bild" zufolge auf Michelle Hunziker als Co-Moderatorin verzichten. "Ich habe die erste Show allein moderiert und ich werde die letzte alleine moderieren", sagte er dem Blatt.

