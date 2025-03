Stand: 05.03.2025 08:02 Uhr Thomas Anders legt Lieder von Modern Talking neu auf

Ex-Modern-Talking-Star Thomas Anders hat zum 40-jährigen Jubiläum des Pop-Duos die ersten sechs Alben neu aufgenommen. Die damals analogen Sounds seien nachproduziert und mit modernem Soundgefühl gemischt worden. Dieter Bohlen wollte auf Nachfrage des Produzenten nicht am Projekt beteiligt sein. Anders selbst habe mit Bohlen "seit vielen Jahren nicht mehr gesprochen." 2003 trennte sich das Duo. Solo-Künstler zu sein, findet Anders einfacher, "weil man nur für sich alleine verantwortlich ist". "The 1st Album" erscheint am 7. März und enthält mit der Neuaufnahme von "You're my heart, you're my soul" einen der bekanntesten Hits. | Sendebezug: 05.03.2025 07:30 | NDR Kultur