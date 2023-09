Stand: 11.09.2023 16:32 Uhr Theaterhaus Jena bringt "Hundekot-Attacke" auf die Bühne

Das Theaterhaus Jena nimmt die Hundekot-Attacke des Choreografen Marco Goecke auf eine Kritikerin im Foyer des Opernhauses Hannover als Ausgangspunkt für ein neues Stück. "Die Hundekot-Attacke" sei eine Vorstellung über Finsternis, Schönheit und Vergebung, basierend auf einer wahren Begebenheit, teilte das Theater mit. Verhandelt wird darin, wie ein Kollektiv den Vorfall als Grundlage für eine Inszenierung nimmt. Während der Proben bekommen die Kunstschaffenden aber Angst davor, sich selbst mit dem Vorhaben in Teufelsküche zu bringen und geraten in Streit untereinander. Die Premiere ist für den 27. Oktober geplant. Goecke hatte im Februar im Opernhaus Hannover eine Kritikerin mit Hundekot beschmiert. Das Staatstheater Hannover trennte sich in der Woche nach dem Angriff von ihm.