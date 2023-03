Stand: 02.03.2023 07:28 Uhr Theaterchef sieht Augsburger Puppenkiste vor ungewisser Zukunft

Die Augsburger Puppenkiste steht vor einer ungewissen Zukunft. "Ich kann heute noch nicht sagen, in welcher Form die Puppenkiste weiter existieren wird und kann", sagte ihr Leiter Klaus Marschall am Donnerstag der "Augsburger Allgemeinen". Als Gründe nannte er in einem Podcast der Redaktion die finanziellen Einbußen während der Pandemie und die niedrigen öffentlichen Zuschüsse. Ans Aufgeben denkt er dennoch nicht. "Wir werden schon was finden, damit die Puppenkiste weiter existieren wird. Im Moment wissen wir noch nicht, wie das aussieht." | Sendebezug: | 26.02.2023 15:30 | NDR Kultur