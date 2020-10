Theater in der Plappermoehl: Plattdütsche Talkshow zum Geburtstag Stand: 29.10.2020 10:05 Uhr De Plappermoehl von NDR 1 Radio MV ist zurück aus der Corona-Pause. Gäste beim Klönschnack am Moehlendisch sind Mitglieder der vor 100 Jahre gegründeten Niederdeutschen Bühne Rostock.

von Rainer Schobeß

Geburtstag feiern mit der Plappermoehl: Das ist mit Abstand das Beste, was der Niederdeutschen Bühne Rostock in diesem Jahr passieren konnte. Aufgezeichnet wurde die Sendung im ehemaligen Dorfkrug "Deutsches Haus" in Steinfeld bei Rostock. Dort ist die Theatertruppe seit 1922 regelmäßig aufgetreten. Ein bunter Bühnenvorhang mit altmodischem Landschaftsbild aus jener Zeit erinnert noch heute daran. Die Pandemie hatte dem Ensemble zunächst sein Jubiläum verhagelt. Die Proben für ihr neues Stück "Wäs man nich dumm" mussten die Schauspieler abbrechen, weil es auf der Probenbühne einfach zu eng und kein Abstand einzuhalten war. Es gab deshalb in diesem Jahr keine Geburtstagspremiere und auch kein rauschendes Fest mit Publikum und Bühnenmitgliedern.

Aufzeichnung ohne Publikum als "Pandemoehl"

Dafür haben die Rostocker nun online und im Radio viele Tauhürers in der Plappermoehl aus Steinfeld. Im Saal gab's allerdings keine Taukiekers: Die Sendung wurde ohne Publikum als "Pandemoehl" aufgezeichnet, und die Plappermöller Susanne Bliemel und Thomas Lenz haben auch diesmal für gewohnt gute Stimmung gesorgt. Ihre Gäste am Moehlendisch zeigen in kurzen Spielszenen ihr Können und sind auch sonst in Hochform: Bühnenbaas Heike Kinzel erzählt zum Beispiel vom Tipp eines Tierpräparators. Seine Empfehlung beim Stück "För de Katt": Als Requisite einfach eine tote Katze einfrieren und kurz vor der Aufführung wieder auftauen. Der Vorschlag war ernst gemeint, angenommen wurde er trotzdem nicht.

Von der Regie-Assistentin zur plietschen Putzfrau

Hahn im Korb der Rostocker ist Johnny Harms. Seine Stimme klingt, als würde er täglich mit Whisky gurgeln. Klar, dass eine seine Parade-Rollen ein Betrunkener ist, und ebenso klar ist das Wasser, das er dabei trinkt. Johanna Bojarra ist das Küken der Niederdeutschen Bühne. Vor neun Jahren hat sie als Regie-Assistentin angefangen und mittlerweile viele Rollen übernommen, von der rachsüchtigen Ehegattin bis zur plietschen Putzfrau. Als Tauseggersch hält Vera Ligocki den Laden zusammen. Die Schauspieler der Niederdeutschen Bühne nennen die Souffleuse scherzhaft ihre Sicherheitsbeauftragte. Und sie berichtet, dass oft sogar die Zuschauer wissen, wie es weitergeht: "Glieks passiert dat un dat!"

Witze aus dem "Mallbüdel"

Höhepunkt der Plappermoehl aus Steinfeld sind die Witze aus dem "Mallbüdel". In Zeiten von Corona hat die Redaktion extra dafür den "Mallomat" entwickelt, ein Gerät mit sogenanntem Applausometer. Spezielle Sensoren ermitteln darin, ob ein Witz gut oder schlecht ist und regulieren dann Beifall und Gelächter.

