Stand: 06.11.2022 09:54 Uhr Theater im Zimmer erhält den Barbara Kisseler Preis 2022

Das Hamburger Theater im Zimmer, wird am Sonntag mit dem Barbara Kisseler Theaterpreis ausgezeichnet. Das Programm folge keinem (Mode-)Trend, sondern setzte sich mit der Welt und der Literatur auseinander - buchstäblich auf kleinstem Raum, heißt es in der Begründung der Jury. Mit 40 Plätzen ist das 2014 in einem ehemaligen Ladenlokal in Hamburg-Horn gegründete Theater im Zimmer Hamburgs kleinstes Privattheater. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis wird im Andenken an die im Jahr 2016 verstorbene Kultursenatorin Barbara Kisseler jährlich verliehen. | 05.11.2022 17:40 | NDR Kultur