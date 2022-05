Stand: 21.05.2022 11:41 Uhr Theater für Niedersachsen verschiebt Premiere von "Death & Breakfast"

Das Theater für Niedersachsen in Hildesheim hat die für den 22. Mai geplante Premiere von "Death & Breakfast" krankheitsbedingt erneut verschoben. Ein Ersatztermin wird laut einer Mitteilung des Theaters noch gesucht. Ob die anderen beiden Vorstellungstermine am Samstag, 11. Juni, sowie Mittwoch, 22. Juni, bestehen bleiben können, sei derzeit noch nicht geklärt. Statt des Stückes wird am Sonntag auf der Bühne des Hildesheimer Theaters der Marlene-Dietrich-Abend "The Kraut" gezeigt.