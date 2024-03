Stand: 20.03.2024 15:35 Uhr Gratisvorstellung für Theater-Neulinge in Braunschweig

Das Staatstheater Braunschweig lädt Menschen, die noch nie oder schon zehn Jahre nicht mehr im Theater waren, am 25. April zu einer Gratisvorstellung ein. Zu sehen ist die Komödie "Stolz und Vorurteil (oder so)" von Isobel McArthur, eine Theater-Karaoke und Neuinterpretation des Klassikers von Jane Austen. Das Stück erzählt die Geschichte der fünf unverheirateten Töchter von Mrs. Bennet aus Sicht der Dienstmädchen, mit Musik von Cindy Lauper und Miley Cyrus. Bis zum 9. April können Interessierte sich per E-Mail unter aktion@staatstheater-braunschweig.de bewerben. | Sendebezug: | 20.03.2024 15:30 | NDR Kultur