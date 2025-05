Stand: 19.05.2025 12:15 Uhr The Who trennen sich von Schlagzeuger Starkey

Die britische Rockband The Who hat sich von ihrem Schlagzeuger Zak Starkey getrennt - schon wieder. Nach vielen Jahren der großartigen Arbeit sei die Zeit für eine Veränderung gekommen, schrieb Gitarrist Pete Townshend bei Instagram. Starkey, Sohn von Beatles-Ikone Ringo Starr, arbeite an vielen neuen Projekten. Der 59 Jahre alte Schlagzeuger gab allerdings an, es sei keine einvernehmliche Trennung gewesen. Starkey hatte die Band bereits im April verlassen müssen, mutmaßlich wegen eines verpatzten Konzerts in London. Nach wenigen Tagen folgte aber die Versöhnung. | Sendebezug: 19.05.2025 13:10 | NDR Kultur