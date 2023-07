Stand: 02.07.2023 09:55 Uhr The Weeknd gibt am Sonntag erstes Deutschland-Konzert in Hamburg

Er gilt als einer der erfolgreichsten Künstler der Welt: The Weeknd, der etwa einen der Songs für James Camerons Blockbuster "Avatar 2 - The Way of Water" beigesteuert hat, kommt für vier Konzerte nach Deutschland. Seine erste Show spielt der 33-jährige Kanadier und R'n'B-Sänger mit dem Eighties-Synthesizer-Sound am Sonntag im Hamburger Volksparkstadion vor gut 50 000 Fans. Der Musiker (eigentlich: Abel Makkonen Tesfaye) postete auf seinem Instagram-Account am Freitag: "Deutschland - wir kommen zu dir!". Auf Tour spielt er Songs seiner Studioalben "After Hours" und "Dawn FM". | Sendebezug: | 02.07.2023 18:30 | NDR 90,3