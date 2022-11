Stand: 11.11.2022 08:25 Uhr The Sound of 007: "James Bond"-Konzert in den Abbey Road Studios

Anlässlich des 60. Jubiläums der "James Bond"-Filme sind einige Fans des "007"-Geheimagenten in London in den Genuss eines besonderen Konzerts gekommen. In den legendären Abbey Road Studios, in denen die Beatles einst Alben wie "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" oder "Yellow Submarine" aufnahmen, spielte das Royal Philharmonic Orchestra am Donnerstag vor ein paar Hundert Gästen die berühmte Musik aus den "007"-Filmen. Der Clou: Zuschauer*innen durften bei dem exklusiven Konzerterlebnis mitten im Orchester zwischen den Musikerinnen und Musikern Platz nehmen. | 11.11.2022 | 06:00 | NDR Kultur |