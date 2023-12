Stand: 07.12.2023 12:19 Uhr "The Outrun": Nora Fingscheidts Drama läuft beim Filmfest Sundance

Das neue Drama "The Outrun" der in Braunschweig geborenen Regisseurin Nora Fingscheidt ("Systemsprenger") läuft im kommenden Januar beim Filmfest Sundance. Darin spielt die irisch-US-amerikanische Schauspielerin Saoirse Ronan die trockene Alkoholikerin Rona, die in ihre Heimat auf den entlegenen Orkney-Inseln zurückkehrt. Dort vermischen sich ihre Kindheitserinnerungen mit der letzten, von Sucht geprägten Zeit. Die internationale Koproduktion wurde unter anderem von der Hamburger Produktionsfirma Weydemann Bros. produziert und von der MOIN Filmförderung unterstützt. In Hamburg wurde ein Teil des Films nach den Dreharbeiten bearbeitet. | Sendebezug: | 07.12.2023 19:00 | NDR 90,3