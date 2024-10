Stand: 26.10.2024 08:02 Uhr The-Grateful-Dead-Bassist Phil Lesh gestorben

Der Bassist Phil Lesh von der US-Rockband The Grateful Dead ist mit 84 Jahren gestorben. Er war einer der Ersten, der sich mit seinem Instrument in einer Rockband in den Vordergrund spielte. Er hat The Grateful Dead nicht nur in den 1960er-Jahren mitgegründet, sondern auch an wichtigen Songs mitgeschrieben, wie zum Beispiel "Dark Star", "St. Stephen" oder "Box of Rain" aus dem Album "American Beauty". Lesh war klassischer Geiger und Jazztrompeter und komponierte auch Musik für Orchester. Mit The Grateful Dead hatte Lesh 30 Jahre lang gespielt. Im kommenden Januar soll die Band mit einem Grammy-Sonderpreis geehrt werden, wie die US-Recording-Academy vor wenigen Tagen mitteilte.| Sendebezug: 26.10.2024 06:00 | NDR Kultur