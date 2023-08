Stand: 15.08.2023 07:18 Uhr "The Black Godfather": Musikmanager Clarence Avant ist tot

"Eine Brücke von der Zeit, in der es keine Möglichkeiten für Schwarzes Talent gab - hin zu einer Zeit, in der sich die Türen langsam öffneten", so beschreibt der ehemalige US-Präsident Barack Obama das Wirken von Clarence Avant in der Doku "The Black Godfather". Am Sonntag ist der Musikmanager in Los Angeles gestorben. In den 1950er-Jahren arbeitete Avant mit Klientinnen und Klienten wie Sängerin Sarah Vaughan, Jazz-Trompeter Freddie Hubbard und dem Komponisten Lalo Schifrin zusammen. Außerdem förderte er Musiker wie Bill Withers, den seinerzeit keine Plattenfirma unter Vertrag nehmen wollte. Seine zähe Art zu verhandeln brachte Avant ein gutes Standing in der Entertainment-Branche ein - Anfang der 1990er leitete er sogar zeitweilig das legendäre Soul-Plattenlabel Motown Records. Für sein Engagement erhielt er einen Stern auf dem Walk of Fame sowie einen Ehren-Grammy.

