Thalia Schauspieler engagieren sich für "Hamburger Zukunftsentscheid" Stand: 05.02.2025 09:45 Uhr Schauspielende des Thalia Theaters setzen sich für eine Verschärfung des Hamburger Klimaschutzgesetzes ein. Die nötigen Unterschriften hat die Volksinitiative bereits gesammelt. Jetzt kämpft man dafür, das Thema lebendig zu halten.

von Katharina Preuth

Nach einer Vorstellung von "Emilia Galotti"im Thalia Theater im vergangenen Jahr wendet sich Darsteller Merlin Sandmeyer,noch in seiner Kostümierung als Graf Appiani, an das Publikum. Für seine vorbereitete Rede unterbricht er den Schlussapplaus. Er bittet die Zuschauer um ihre Unterschriften für mehr Klimaschutz in Hamburg. Im Foyer warten Freiwillige mit den Petitionen - die Theaterbesucher und -besucherinnen unterschreiben zahlreich. Das Engagement der Schauspielenden, aber vor allem der ganzen Initiative, zahlt sich aus.

Initiative stellt Forderungen im Umweltausschuss vor

Die 100.000 nötigen Unterschriften für einen Volksentscheid haben sie gemeinsam gesammelt. Jetzt hat die Initiative ihre Forderungen dem Umweltausschuss der Bürgerschaft vorgestellt. Doch die Hoffnung auf eine direkte Übernahme des Gesetzentwurfs durch das Parlament ist gering. "Gerade in unsicheren Zeiten wäre das ein wichtiges Signal", heißt es aus der Initiative. Sie setzt aber vor allem auf einen neuen Senat und eine neue Bürgerschaft nach der Wahl im März.

Kernforderung der Initiative ist ein klimaneutrales Hamburg bereits bis 2040, statt erst 2045. Dafür sollen unter anderem jährliche Zwischenziele festgelegt und durch ein Monitoring überprüft werden. Der Plan sieht zudem jährliche Obergrenzen für CO₂-Emissionen vor.

Vorgezogene Bundestagswahlen erschweren Situation

Kommt es zu keiner Einigung, ist für Herbst ein Volksentscheid geplant - eigentlich parallel zur Bundestagswahl, das die vorgezogen wird erschwert die Situation jedoch. Lou Töllner, Sprecherin des Hamburger Zukunftsentscheids, sagt dazu auf Anfrage: "Die gegenwärtige politische Situation zeigt, dass es für eine konstruktive und zukunftsgerichtete Politik jetzt mehr denn je auf die Zivilgesellschaft ankommt. Ein Volksentscheid ohne gleichzeitige Wahl ist nicht einfach, aber wir haben im Volksbegehren so viel Unterstützung von den Hamburgerinnen und Hamburgern erhalten, dass wir auch das schaffen können."

Houdus: Klimaschutz mehr in den Fokus nehmen

Bis zum möglichen Volksentscheid benötigen die Forderungen der Initiative weiter eine Öffentlichkeit in Hamburg, erklärt Pascal Houdus. Der Schauspieler hat sich dafür eingesetzt, dass sich das Thalia Theater an der Unterschriftenaktion beteiligt und dem Thema Zukunftsentscheid einen Raum gibt. "Wir müssen den Klimaschutz wieder mehr in den Fokus rücken, in der Politik kommt das Thema gerade zu wenig vor", sagt Houdus, der aktuell unter anderem in den Stücken "Tschick" und "UBU" auf der Bühne steht. Bei der Theaterleitung habe er mit der Thematik offene Türen eingerannt.

"Jeder kann einen Beitrag für das Klima leisten, doch letztendlich muss die Politik die Richtung vorgeben", ergänzt André Szymanski. Der Darsteller von beispielsweise "Das achte Leben (Für Brilka)" ist Teil der Thalia-Klimaschützer.

