Stand: 29.05.2019 09:22 Uhr

"Noten übrig? Lass sie hier!" von Irene zu Dohna

Öffentliche Bücherschränke kennt nahezu jeder, sie stehen in vielen Klein- und Großstädten. Vor der Musikschule Musi-Kuss in Göttingen steht seit Kurzem eine ausgediente, klassisch rote Telefonzelle aus dem englischen Königreich. Doch hier wird kein Lesestoff getauscht, sondern Noten.

Beinahe wäre sie vorbeigegangen, doch dann bleibt die Frau mit den braunen Haaren stehen. Behutsam öffnet sie die Holztür der Telefonzelle und tritt ein. Nun ist sie ganz allein in der knallrot lackierten Box, für ein paar Minuten abgeschirmt von der Außenwelt und dem Straßenlärm. Als sie wieder hinaustritt umspielt ein leises Lächeln ihren Mund. "Ich habe seit einem halben Jahr wieder ein Klavier zur Verfügung und bin seitdem immer auf der Suche nach Noten", erzählt sie, "auch um zu schauen: Was gibt es denn, woran habe ich Spaß? Wenn hier etwas für Klavier dabei gewesen wäre, hätte ich zugegriffen. Ich finde die Idee, dass man eine Art Bücherregal auch für Noten einrichtet, einfach unglaublich toll."

90 mal 90 Zentimeter Grundfläche misst die original englische Telefonzelle, die seit neustem in Göttingen steht. Hier kann jeder - tags und nachts - Notenbücher ablegen, die nicht gebraucht werden, aber viel zu kostbar sind, um sie wegzuwerfen. Hier lassen sich neue Notenschätze finden, die mitgenommen und gespielt werden dürfen.

"Musik ist Austausch"

Auch ein Gitarrist mit Bart und Zigarette zwischen den Lippen schlendert vorbei, hält inne und stöbert in dem Noten-Sammelsurium: "'Sang und Klang vom 19. und 20. Jahrhundert' - da gucken wir doch einfach mal schnell rein. Generell ist das ja auch eine sehr schöne Idee, hier kostenlos Noten zum Tausch zur Verfügung zu stellen, denn Musik ist ja Austausch, nicht?"

Musik ist Austausch. Jeder kennt dieses Gefühl von Gemeinschaft, jeder, der in einer Band spielt, gemeinsam im Chor singt oder auf einem Konzert mit Tausenden im Rhythmus klatscht. Musik als unsichtbares Band der Verbundenheit. Die Idee zum Notentauschen hatte Christine Büttner. Vorbild für ihre Telefonzelle war eine Büchertauschbörse im Nachbarort. Nun steht im Vorgarten ihrer Musikschule der "Notenpunkt", wie sie ihn getauft hat: "Mich hat es total überrascht, dass offensichtlich ganz viele Leute Noten zu Hause haben, mit denen sie nichts anzufangen wissen. Und sie haben so dumpf das Gefühl, eigentlich ist es zu schade fürs Altpapier. Ist es ja auch, viel zu schade, das sind Kulturgüter. Und solche Noten, die sammeln sich hier in einem Tempo, das ist unglaublich. Einzige Bedingung fürs Mitnehmen ist: Spiel die Noten."

Auch der zehnjährige Max hat schon Gitarren-Noten gefunden. Die rote Telefonzelle findet er einfach nur cool, wie er sagt: "Die stehen ja normalerweise in England. Die werden ja eigentlich für Telefone benutzt. Und ich finde das einfach schön, dass sich jemand überlegt hat, dass man da einfach spontan Noten reinlegen, austauschen kann. Also, ich finde das richtig gut."

Geben und nehmen

Und doch ist diese kleine, rote Box so viel mehr als ein Ort, an dem nur Noten getauscht werden, philosophiert Christine Büttner, die Initiatorin:

"Wenn ich mich von dem, was mir nichts nützt, trenne - gerne trenne und freiwillig trenne - und es denen überlasse, denen es etwas nützt, das finde ich, ist eine ganz tolle Sache. Und irgendwie habe ich die Idee, dass wenn man die Erfahrung mal auf diesem Gebiet macht, dass sich das vielleicht auch auf andere Gebiete ausstreckt."

