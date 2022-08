Stand: 29.08.2022 11:46 Uhr Taylor Swift holt Top-Preis bei MTV Video Music Awards

Taylor Swift hat bei der Verleihung der MTV Video Music Awards die begehrte Trophäe für das Video des Jahres gewonnen. Die 32-jährige Sängerin holte mit ihrem Song "All Too Well" (Taylor's Version) auch die Preise in den Sparten "Beste Regie" und für das beste Langspiel-Musikvideo. In ihrer Dankesrede teilte sie den Fans mit, dass sie im Oktober ein neues Album herausbringen werde. Harry Styles gewann mit "Harry’s House" den Preis für "Album des Jahres", Billie Eilish mit "Happier Than Ever" die Auszeichnung für den Song des Jahres. Die Trophäe wird in Erinnerung an den Videoclip-Vorreiter Michael Jackson vergeben.