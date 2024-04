Stand: 27.04.2024 07:36 Uhr Taylor Swift bricht einen Beatles-Rekord

Taylor Swift hat mit ihrem neuen Album "The Tortured Poets Department" Platz eins der britischen Charts erobert und damit einen Rekord der Beatles gebrochen. So schnell wie die US-Sängerin hat noch nie ein Künstler zwölf Nummer-eins-Alben in Großbritannien geschafft. Swift benötigte dafür elf Jahre und sechs Monate, bei den "Fab Four" dauerte es 14 Jahre und einen Monat. | Sendebezug: 19.04.2024 16:00 | NDR Kultur Journal