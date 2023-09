Stand: 01.09.2023 09:12 Uhr Taylor Swift: "The Eras Tour" kommt als Konzertfilm ins Kino

US-Musikerin Taylor Swift bringt ihre laufende Welttournee "The Eras Tour" auf die Leinwand. Diese Tour sei die bisher bedeutungsvollste und spannungsgeladenste Erfahrung ihres Lebens, schrieb der Popstar am Donnerstag auf Instagram. Filmstart ist laut Ankündigung der 13. Oktober in nordamerikanischen Kinos. Swift ist seit März mit ihrer Tour weltweit unterwegs. Die Europa-Etappe soll im Mai 2024 in Paris starten. Im Juli kommenden Jahres will sie auch in Gelsenkirchen, Hamburg und München auf der Bühne stehen. | Sendebezug: | 1.9.2023 09:30 | NDR Kultur