Stand: 23.08.2023 11:39 Uhr "Tatort"-Kommissarin Florence Kasumba singt in "Mamma Mia!"

Die unter anderem für ihre Rolle als "Tatort"-Kommissarin an der Seite von Maria Furtwängler bekannte Schauspielerin Florence Kasumba tritt nach zehnjähriger Pause auf die große Musicalbühne: bei "Mamma Mia!" in Hamburg. Die 46-Jährige wird nach Angaben des Veranstalters Stage Entertainment vom 8. September an in eine der Hauptrollen schlüpfen. Vor ihrer auch international erfolgreichen Film- und Fernsehkarriere sang und tanzte Kasumba bereits in Musicals wie "Cats", "West Side Story" und "Der König der Löwen". Internationale Aufmerksamkeit erlangte sie mit Rollen in Marvel-Comic-Verfilmungen sowie in "Wonder Woman".