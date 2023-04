Stand: 18.04.2023 07:30 Uhr Tasmanischer Medienkünstler Newitt stellt in Oldenburg aus

Das Oldenburger Edith-Russ-Haus für Medienkunst zeigt die erste Einzelausstellung des tasmanischen Künstlers James Newitt in Deutschland. Unter dem Titel "From above, an island" sind seine Arbeiten ab 20. April bis zum 11. Juni zu sehen. Die großen Installationen bestehen aus Videos, Fotografien, Texten und skulpturalen Eingriffen in den Raum, wie das Haus am Montag mitteilte. Für die Ausstellung hat Newitt die Drei-Kanal-Videoinstallation "Haven" geschaffen, die "poetische Neufassung einer bizarren Geschichte". Sie handele die von einer kleinen inoffiziellen Mikronation in der Nordsee, die in den 1960er-Jahren von einer britischen Familie in einem verlassenen Wehrturm aus dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde. | Sendebezug: | 18.04.2023 13:55 | NDR 1 Niedersachsen