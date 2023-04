Stand: 01.04.2023 15:33 Uhr Tanzensemble der Staatsoper Hannover würdigt Marco Goeckes Werk

Nach der Premiere des Goecke-Stückes "Walk the Demon" gestern in Hannover haben Mitglieder des Tanzensembles sich erstmals gemeinsam in einer Rede zum Hundekot-Eklat am 11. Februar geäußert. Sie bezeichneten Marco Goecke als jenen Künstler, der "in diesem Theater unbestrittene Meisterwerke geschaffen hat. Und jeden von uns inspiriert hat." Der Hundekotwurf sei zwar ein Fehler gewesen, aber die Kunst dürfe deswegen nicht beschnitten werden. Marco Goecke hatte der Kritikerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Wiebke Hüster Hundekot ins Gesicht geschmiert, weil er sich von ihren Artikeln verunglimpft fühlte. | Sendebezug: | 01.04.2023 14:40 | NDR Kultur