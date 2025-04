Stand: 10.04.2025 14:12 Uhr Tagungsreihe zum 150. Geburtstag von Thomas Mann in Lübeck

Zum 150. Geburtstag des Schriftstellers und Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann plant die Thomas Mann-Gesellschaft eine öffentliche Veranstaltungsreihe. Vom 5. bis 8. Juni sollen Autor und Werk in Manns Geburtsstadt Lübeck in Vorträgen und Podiumsgesprächen diskutiert werden, wie die Gesellschaft am Donnerstag mitteilte. "Wir wollen möglichst vielen Gästen die Gegenwärtigkeit Thomas Manns nahebringen, ihn als einen heutigen Autor zu verstehen", so der Präsident der Gesellschaft, Hans Wißkirchen. Die Tagung ist eine Kooperation mit dem Buddenbrookhaus. Die Veranstaltungen finden im Kolosseum zu Lübeck statt. | Sendebezug: 10.04.2025 16:30 | NDR 1 Welle Nord