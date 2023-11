Stand: 10.11.2023 11:37 Uhr Tage des indigenen Films in Rostock

Die elften Tage des indigenen Films in Rostock finden vom 24. bis 26. November statt. Zum diesjährigen Thema "Indigenes Wissen" sollen im Lichtspieltheater Wundervoll sieben Lang- und drei Kurzfilme vorgeführt werden. Das teilte die gemeinnützige Engagement Global, die das Festival finanziell fördert, am Freitag mit. Alle Filme werden den Angaben zufolge begleitet durch eine Einführung und eine moderierte Diskussion. Jeder Filmfestivaltag beginne mit einem kostenlosen Workshop, hieß es. "Die Tage des indigenen Films sollen Einblicke in indigenes Wissen geben und dafür sensibilisieren, wie dieses Wissen angemessen genutzt wird", hieß es.