Stand: 17.06.2022 16:29 Uhr Tage der Chor- und Orchestermusik mit Bundespräsident

Neubrandenburg wird vom 8. bis 10. Juli zur "Bundeshauptstadt der Amateurmusik". Bei den diesjährigen Tagen der Chor- und Orchestermusik treten lokale Musikvereine, regionale Chöre und unterschiedlichste Instrumental- und Vokal-Ensembles aus ganz Deutschland auf, so der Bundesmusikverband Chor und Orchester. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier werde bei einem Festakt am 10. Juli in der Neubrandenburger Konzertkirche die höchsten Auszeichnungen für Amateurmusiker, die Zelter- und die Pro-Musica-Plakette, überreichen. Bundesweit machen dem Bundesmusikverband zufolge mehr als 14 Millionen Menschen in ihrer Freizeit Musik.